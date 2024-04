Arsenal gegen Chelsea HEUTE LIVE auf Sky

FC Arsenal gegen FC Chelsea am Dienstag live auf Sky Sport Premier League & Sky Sport Top Event

Der Dreikampf um die Meisterschaft in der Premier League bleibt ungemein spannend. Arsenal (74), Liverpool (74) und ManCity liegen fast gleichauf, wobei das Team von Pep Guardiola eine Partie in der Hinterhand hat und damit aktuell die besten Karten auf die Titelverteidigung besitzt. In dieser Woche steht für die Fußballfans ein Doppelspieltag auf dem Programm und die Top 3 müssen jeweils zweimal antreten.

Die Gunners müssen bereits am heutigen Dienstag im Londoner Duell gegen den FC Chelsea ran und können somit vorlegen (live ab 20.50 Uhr).

Der 29. und 35. Spieltag der Premier League bei Sky:

Dienstag, 23.4.:

20:50 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

