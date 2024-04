Glasner mit Crystal Palace und das Merseyside-Derby am Mittwoch live bei Sky

Das „Match of the Week” FC Everton gegen FC Liverpool am Mittwoch ab 20:30 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Toni Tomic kommentiert

FC Arsenal gegen FC Chelsea am Dienstag, Manchester City bei Brighton Hove & Albion am Donnerstag

Sky zeigt am Samstag und Sonntag acht Spiele des 35. Spieltags der Premier League live, darunter die Spiele West Ham United gegen FC Liverpool und Notthingham Forrest gegen Manchester City

Das „Match of the Week“ Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal am Sonntag ab 14:30 Uhr mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein sowie dem Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld

Streame die Spiele mit dem Sky X-Traumpass live

Nach zwei Siegen in Folge gegen den FC Liverpool und West Ham United trifft Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner am Mittwoch auf die „Magpies“ aus Newcastle. Mit den letzten Erfolgen konnte sich die Glasner-Elf im Abstiegskampf Luft verschaffen und liegt nun mit einem Spiel weniger elf Punkte vor der Abstiegszone. Die Partie sehen Sky Kund:innen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport 2.

Der Dreikampf um die Meisterschaft in der Premier League bleibt ungemein spannend. Arsenal (74), Liverpool (74) und ManCity liegen fast gleichauf, wobei das Team von Pep Guardiola eine Partie in der Hinterhand hat und damit aktuell die besten Karten auf die Titelverteidigung besitzt. In dieser Woche steht für die Fußballfans ein Doppelspieltag auf dem Programm und die Top 3 müssen jeweils zweimal antreten.

Die Gunners müssen bereits am heutigen Dienstag im Londoner Duell gegen den FC Chelsea ran und können somit vorlegen (live ab 20.50 Uhr). Einen Tag später kommt es zum vielbeachteten Merseyside Derby zwischen Everton und Liverpool. Kommentator Toni Tomic begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:30 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein zum „Match of the Week”. Die Partie im Everton Stadium können Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen.

Am Donnerstag treffen die Cityzens auf Brighton Hove & Albion zum Abschluss des 29. Spieltags (live ab 20.50 Uhr).

Am Wochenende geht es dann direkt weiter mit dem 35. Spieltag und Sky zeigt acht Spiele der Runde live und weitere zwei Partien zeitversetzt. Am Samstag trifft unter anderem West Ham United auf den FC Liverpool (live ab 13.20 Uhr). Das zweite „Match of the Week“ in dieser Woche findet an Sonntagnachmittag statt. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt die Zuschauer:innen ab 14.30 Uhr zum North London Derby zwischen Tottenham Hotspur und FC Arsenal gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein. Im Anschluss muss Manchester City bei Nottingham Forrest antreten (ab 17.20 Uhr live).

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt in Österreich auch zukünftig das Zuhause der Premier League. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 29. und 35. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag, 23.4.:

20:50 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Mittwoch, 24.4.:

20:30 Uhr: “Match of the Week” FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: Wolverhampton Wanderers – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 3

20:50 Uhr: Crystal Palace – Newcastle United live auf Sky Sport 2

20:50 Uhr: Manchester United – Sheffield United live auf Sky Sport Mix

Donnerstag, 25.4.:

20:50 Uhr: Brighton Hove & Albion – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport Austria 2

Samstag, 27.4.:

13:20 Uhr: West Ham United – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Newcastle United – Sheffield United live auf Sky Sport 7

15:50 Uhr: Manchester United – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Everton – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 1

Sonntag 28.4.:

14:30 Uhr: “Match of the Week” Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Brighton Hove & Albion live auf Sky Sport 6

17:20 Uhr: Nottingham Forrest – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Bild: Imago