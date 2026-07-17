Arsenal nimmt englischen WM-Fahrer ins Visier

Laut einem Bericht von The Guardian hat der FC Arsenal Interesse an Ezri Konsa, dem Verteidiger von Aston Villa, bekundet.

Es besteht die Befürchtung, dass William Saliba aufgrund einer Rückenverletzung, die er sich im WM-Halbfinale der französischen Nationalmannschaft gegen Spanien zugezogen hat, den Saisonstart verpassen könnte, weshalb in diesem Bereich möglicherweise Verstärkung benötigt wird.

Konsa kam in allen sieben Spielen der laufenden WM zum Einsatz. In den ersten sechs Partien stand der 28-jährige Innenverteidiger immer in der Startelf. Beim Halbfinal-Aus gegen Argentinien wurde er 18 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Bei Aston Villa hat Konsa noch einen gültigen Vertrag bis 2028 und zählt beim amtierenden Europa-League-Champion zu den absoluten Leistungsträgern.