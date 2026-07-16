Sky-Info: Arsenal mit neuem Stürmer einig

Der Vollzug des Transfers rückt näher: Nachdem sich Arsenal und Christos Tzolis nach Sky Sport Informationen bereits vollständig mündlich über einen langfristigen Vertrag bis mindestens 2031 geeinigt hatten, erfolgte nun auch die Einigung der beiden Klubs.

Das Gesamtpaket für den Griechen, der in der Saison 2023/2024 37 Spiele für Fortuna Düsseldorf absolvierte hatte und aktuell bei Club Brügge unter Vertrag steht, soll mindestens 40 Millionen Euro betragen. Der Drittligist bekommt von dieser Summe allerdings keinen Cent ab.

Der belgische Klub ist derweil bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Einer der Kandidaten als Ersatz ist nach Sky Sport Infos Noah Adedeji-Sternberg von Genk.