Rapid kennt Gegner für Conference-League-Quali

Nach der Wiener Austria kennt nun auch der SK Rapid seinen Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Die Hütteldorfer treffen auf den FC Santa Coloma. Der Klub aus Andorra setzte sich nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel auch im Rückspiel gegen den walisischen Vertreter FC Penybont mit 3:0 durch.

Nach dem Führungstreffer in der 20. Minute dezimierten sich die Gäste noch vor der Pause durch eine Gelb-Rote Karte. Santa Coloma machte mit den zwei Toren in der zweiten Halbzeit schließlich alles klar.

Die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde finden am 23. Juli statt, die Rückspiele folgen am 30. Juli.