Nach Rapid-Abschied: Grgic vor Wechsel nach Italien?

Nach dem Auslaufen seines Vertrages beim SK Rapid ist Mittelfeldspieler Lukas Grgic ablösefrei auf dem Transfermarkt zu haben. Für den 30-Jährigen könnte es nach Italien gehen.

Nach Sky-Informationen gibt es konkretes Interesse aus der Serie C für den Oberösterreicher. Die SSC Bari ist demnach an einer Verpflichtung interssiert. Aktuell finden Gespräche zwischen Verein und Spieler statt, eine Einigung gibt es allerdings noch nicht. Bari strebt den Aufstieg in die Serie B an, Grgic soll Teil dieser Planungen sein. Zuletzt waren auch Teams aus Griechenland und Polen an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Grgic wechselte im Sommer 2023 vom kroatischen Erstligisten Hajduk Split zum SK Rapid. Für die Hütteldorfer absolvierte er 95 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Assists). Zuvor kickte der 30-Jährige unter anderem auch für den LASK, die SV Ried und die WSG Tirol.