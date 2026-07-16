SV Ried verpflichtet dänischen Nachwuchs-Nationalspieler

Die SV Ried verpflichtet Tobias Lund Jensen. Der 20-jährige dänische Nachwuchs-Nationalspieler kommt leihweise von Club Brugge nach Ried, zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Der Flügelspieler ist nach Lukas Malicsek, Stefan Schwab, Jaedin Rhodes, Samuel Chukwudi, Oliver Sorg und Pape Sissoko der siebte Neuzugang der Rieder in dieser Saison.

Tobias Lund Jensen: „„Ich sehe hier in Ried eine gute Möglichkeit zu zeigen, wer ich bin. Hier hat man das Gefühl, wie in einer Familie zu sein – sowohl mit den Teamkollegen als auch mit den Fans. Ich möchte Freude in die Spiele bringen und diese Freude sollen auch die Fans spüren. Ich möchte eine gute Saison spielen und gute Erinnerungen sammeln“, sagt Tobias Lund Jensen. „Ich kenne den österreichischen Fußball ein bisschen, weil ich mit den Nachwuchs-Nationalmannschaften bereits gegen Österreich gespielt habe. Ich erwarte eine hohe Intensität und Schnelligkeit im Spiel. Österreich hat viele tolle Stadien und ich freue mich sehr darauf, dort gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“

Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala: „Mit Tobias Lund Jensen bekommen wir einen Offensivspieler, der trotz seines jungen Alters schon Erfahrung im belgischen Profifußball und in den dänischen Nachwuchsteams gesammelt hat“.