Hydration Breaks in Österreich? Das sagt die Bundesliga

Über die neu eingeführten verpflichtenden Trinkpausen bei der WM 2026 wird aktuell viel diskutiert. Könnten die sogenannten „Hydration Breaks“ auch in Österreich bald zum Programm gehören? Die Bundesliga äußert sich gegenüber Sky Sport Austria zu dem Thema.

Auf Nachfrage bestätigt die Österreichische Fußball-Bundesliga, dass Hydration Breaks nach Vorbild der WM 2026 in Österreich aktuell nicht geplant sind. Dem Schiedsrichter obliegt es jedoch weiterhin, bei Notwendigkeit ein Spiel für eine Trinkpause zu unterbrechen.

Das offizielle Regelwerk erlaubt den Schiedsrichtern aktuell, eine Trinkpause bis zu einer Minute und eine Kühlpause von bis zu drei Minuten während eines Spiels zu bestimmen. Diese Möglichkeit wird für die Unparteiischen weiter bestehen bleiben. Eine verpflichtende Unterbrechung wie bei der Endrunde in Nordamerika wird es damit vorerst nicht geben.

Hydration Breaks bei WM verpflichtend

Bei der WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko wurden verpflichtende Trinkpausen eingeführt. In jeder Halbzeit werden die Spiele für jeweils drei Minuten unterbrochen. Diese sollen den Spielern die Möglichkeit geben, während den Spielen Flüssigkeit aufzunehmen. Allerdings gibt es viel Kritik an den „Hydration Breaks“. Laut Regelwerk ist die Durchführung von diesen unabhängig von Temperatur und Wetterlage verpflichtend durchzuführen. Hinter der Pause stehen aber wohl auch kommerzielle Interessen, da die Unterbrechungen für Werbeschaltungen genutzt werden können.