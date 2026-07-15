Austria-Gegner in Conference-League-Quali steht fest

Die Wiener Austria kennt ihren Gegner in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League.

Die Veilchen treffen auf den lettischen Verein FK Liepāja. Der aktuell Vierte der lettischen Liga besiegte Decic Tuzi aus Montenegro im Rückspiel auswärts mit 2:1 (1:1). Zuvor gewann Liepāja auch das Hinspiel (1:0).

Die Letten stehen mitten im Ligabetrieb, haben auf nationaler Ebene zuletzt aber fünf von sechs Spielen verloren.

Hinspiel in Lettland

Die Spiele werden am 23. Juli und eine Woche später am 30. Juli ausgetragen. Die Austria muss zuerst auswärts ran.