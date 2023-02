Arsenal verlängert langfristig mit Gabriel Martinelli

via

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal verlängert den Vertrag von Flügelstürmer Gabriel Martinelli langfristig.

Die Gunners spielen seit ungefähr zwanzig Jahren ihre beste Premier League-Saison. Ein Garant für diesen Erfolg ist der brasilianische Flügelstürmer Gabriel Martinelli. Mit sieben Toren und zwei Assists in 19 Ligaspielen hat er einen großen Anteil daran, dass der FC Arsenal vom Platz an der Sonne in der Tabelle grüßt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Dies sahen die Vereinsverantwortlichen zum Anlass den 21-Jährigen langfristig an den Verein zu binden. Am Freitagvormittag folgte auch dann die offizielle Ankündigung, dass genau das geschehen ist. Laut Fabrizio Romano unterschrieb der WM-Fahrer einen Vertrag bis 30. Juni 2027 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Der Klub selbst verkündete vorerst nicht die Dauer des neuen Arbeitspapiers.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)/Bild: FC Arsenal