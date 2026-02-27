Arsenal vs. Chelsea & Glasner bei ManUnited : Die Premier League live bei Sky

Der FC Arsenal am Sonntag im „Match of the Week“ gegen den FC Chelsea – ab 17:00 Uhr live

Zuvor Oliver Glasner und Crystal Palace zu Gast bei Manchester United – ab 14:50 Uhr live

Bereits am Samstag empfängt der FC Liverpool West Ham United – ab 15:50 Uhr live als Einzelspiel sowie in der „GOAL RUSH“ Konferenz

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame live mit Sky X

Wien, 27. Februar 2026 –Nach dem 4:1-Erfolg im North London Derby empfängt Tabellenführer Arsenal am kommenden Sonntag im „Match of the Week“ den FC Chelsea. Die Gunners sind seit fünf Spielen ungeschlagen, die Blues sogar seit sechs. Allerdings mussten sich die Blues in ihren letzten beiden Partien jeweils mit einem Unentschieden begnügen. Auch das erste Aufeinandertreffen der beiden Londoner Klubs endete mit einem Remis – gelingt es diesmal einem der Teams, sich durchzusetzen? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Bereits am frühen Sonntagnachmittag gastieren Oliver Glasner und Crystal Palace bei Manchester United. Sowohl die Eagles als auch die Red Devils konnten ihre letzten Ligaspiele jeweils mit 1:0 für sich entscheiden, womit United unter Michael Carrick weiterhin ungeschlagen bleibt. Schafft es Oliver Glasner mit seinem Team, diese Serie zu beenden? Dieses Spiel ist ab 14:50 Uhr live zu sehen.

Bereits am Samstag trifft der FC Liverpool auf West Ham United. Die Reds haben ihre letzten beiden Partien gewonnen und sind damit aktuell punktgleich mit Chelsea. Die Hammers sind zwar seit drei Spielen ungeschlagen, befinden sich jedoch weiterhin auf den Abstiegsrängen. Gelingt ihnen gegen Liverpool der Befreiungsschlag, oder kann Arne Slot mit seiner Mannschaft den dritten Sieg in Folge feiern? Diese Partie gibt es ab 15:50 Uhr live zu sehen, sowohl in „GOAL RUSH“ als auch als Einzelspiel.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es der FC Liverpool und West Ham United – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 28. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: AFC Bournemouth – AFC Sunderland live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Das Topspiel des Nachmittags FC Liverpool – West Ham United in “GOAL RUSH – Premier League Konferenz” live auf Spy Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League sowie als Einzelspiel auf Sky Sport 8

15:50 Uhr: Newcastle United – FC Everton live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Leeds United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Fulham – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Manchester United – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Nottingham Forest live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Artikelbild: Imago