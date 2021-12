AS Rom stoppt Siegesserie von Atalanta

Atalanta Bergamo hat in der Serie A nach zuletzt sechs Siegen wieder verloren. Atalanta unterlag am Samstag in der 18. Runde zuhause gegen AS Roma 1:4. Doppeltorschütze Tammy Abraham brachte die Gäste bereits nach 55 Sekunden in Führung.

Die weiteren Römer Torschützen waren Nicolo Zaniolo und Chris Smalling. Für Atalanta konnte Luis Muriel kurz vor der Halbzeitpause nur zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen. Durch die Niederlage verpasste es Atalanta, vorübergehend auf den zweiten Platz vorzurücken. Roma liegt als Fünfter noch sechs Punkte hinter Bergamo.