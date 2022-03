Ass mit 41 km/h! Kurioser Aufschlag von Cressy in Indian Wells

Was für ein kurioser Aufschlag von Maxime Cressy in Indian Wells: Der Tennis-Profi trifft beim Aufschlag den Ball nur mit dem Rahmen und gibt dem Ball damit soviel Drall, dass Gegner Christopher Eubanks den Ball nicht mehr erreichen kann.

Am Ende musste sich Cressy dennoch geschlagen geben. Eubanks gewann den Dreisatz-Krimi mit 5:7, 7:6(8) und 6:4.

Hawkeye’s take on this 26mph beauty 🤪@lacress97 #IndianWells pic.twitter.com/msu5A5gYWG

— Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2022