Assinger und Mayer nun Trainer im Europacup-Team des ÖSV

Ski Austria strukturiert das alpine Männer-Team im Europacup um und betraut Ex-Skistar Matthias Mayer und den ehemaligen Frauen-Chefcoach Roland Assinger dort mit Trainerpositionen. Künftig gibt es drei EC-Trainingsgruppen – Technik (Slalom, RTL), Speed (Abfahrt, Super-G) sowie eine Allround-Gruppe (RTL, Super-G und Abfahrt). Letztere wird von Mayer geleitet, Assinger übernimmt das Speedteam. Die Techniker behalten wie bisher Günther Steiner als Teamleiter.

Laut ÖSV sollen die Sportler mit der neuen Trainingsstruktur besser betreut und auf den Weltcup vorbereitet werden. „Die Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen im Trainerteam wird uns helfen, die nächsten Schritte im Europacup zu machen“, sagte Cheftrainer Marko Pfeifer. Mayer hatte sich bereits in den vergangenen zwei Jahren im Ski-Nachwuchs engagiert und ist nun für die Allround-Talente zuständig. „Mir ist es wichtig, meine Erfahrungen aus dem Weltcup weiterzugeben und die Athleten sowohl sportlich als auch persönlich auf ihrem Weg zu unterstützen“, wird der dreifache Olympiasieger in der ÖSV-Aussendung zitiert.

(APA)/Beitragsbild: GEPA