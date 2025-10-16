Aston Villa gegen Tel Aviv ohne israelische Fans

Fans des israelischen Fußballclubs Maccabi Tel Aviv dürfen aus Sicherheitsgründen nicht das Europa-League-Spiel am 6. November bei Aston Villa in Birmingham besuchen.

Die Anweisung dazu sei von der für die Ausstellung von Sicherheitszertifikaten für jedes Spiel im Villa Park verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) gekommen, teilte der englische Premier-League-Club am Donnerstag mit.

Der Club sowie die Europäische Fußball-Union UEFA seien am Nachmittag von der Entscheidung informiert worden. Die Polizei der West Midlands habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei. „Die Sicherheit der Fans und Anrainer steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle“, hieß es in der Stellungnahme von Aston Villa.

Israelischer Außenminister: „Feige Entscheidung“

Der israelische Außenminister Gideon Saar bezeichnete Villas Ankündigung auf X als „beschämende Entscheidung“. „Ich fordere die britischen Behörden auf, diese feige Entscheidung rückgängig zu machen“, schrieb Saar.

