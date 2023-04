Aston Villa holt im Kampf um einen europäischen Startplatz einen wichtigen Punkt gegen FC Brentford.

Ivan Toney bringt Brentford zwar in der 65. Minute in Führung, in der Schlussphase gelingt Aston Villa durch Douglas Luiz in der 87. Minute der wichtige Ausgleich zum 1:1-Endstand. Damit bleibt Villa auf dem sechsten Tabellenplatz, Brentford liegt auf Platz zehn.

