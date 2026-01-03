Logout
Premier League

Aston Villa klettert mit Heimsieg auf Rang zwei

Aston Villa hat sich am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zumindest vorübergehend auf Platz zwei verbessert.

Der Club aus Birmingham gewann daheim gegen Nottingham Forest durch Tore von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) beziehungsweise Morgan Gibbs-White (61.) 3:1 und liegt damit einen Punkt vor Manchester City, das am Sonntag Chelsea empfängt. Auf Spitzenreiter Arsenal, ab 18.30 Uhr in Bournemouth im Einsatz, fehlen Aston Villa drei Zähler.

