Aston Villa nach dramatischem Sieg neuer Zweiter – Wolves siegen ohne Kalajdzic

Aston Villa hielt durch ein spät fixiertes 3:2 gegen ein dezimiertes Burnley mit den PL-Kapazundern Schritt.

Das Team von Trainer Unai Emery ist punktegleich mit Liverpool, hat aber eine Partie mehr gespielt. Douglas Luiz verwertete den entscheidenden Elfmeter via Lattenunterkante (89.). Arsenal könnte mit einem Sieg bei Fulham am Sonntag um einen Punkt vorbeiziehen.

Kalajdzic bei Wolves-Sieg nur Ersatz

Wolverhampton feierte beim 3:0 gegen Everton den dritten Sieg binnen einer Woche, die elftplatzierten Wanderers klopfen an den Europacup-Plätzen an. Sasa Kalajdzic schmorte erneut auf der Bank. Der ÖFB-Teamspieler stand in sieben Dezember-Spielen nur zwei Minuten auf dem Platz. Trainer Gary O’Neil baut im Offensivbereich auf die Beweglichkeit und Sprintstärke von Hwang Hee-chan, Mattheus Cunha und Pablo Sarabia. Laut Medienberichten sind Kalajdzic‘ Ex-Club Stuttgart und Eintracht Frankfurt an einem Winter-Leihgeschäft mit dem Wiener interessiert.

(APA).

Beitragsbild: Imago.