Sporting Braga ist nach einem spektakulären Comeback der Gegner des SC Freiburg im Halbfinale der Europa League. Auch Aston Villa steht unter den letzten vier Teams.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Portugiesen mit ÖFB-Legionär Florian Grillitsch im Viertelfinalrückspiel bei Betis Sevilla nach Zwei-Tore-Rückstand mit 4:2 (1:2). Grillitsch spielte im Mittelfeld durch. Am 30. April empfängt Braga die Breisgauer zum Hinspiel der Vorschlussrunde, eine Woche später kommt es zum Wiedersehen im Schwarzwald. Ein ÖFB-Teamspieler steht damit am 20. Mai in Istanbul definitiv im Finale.

Betis, im Vorjahr erst im Finale der Conference League dem FC Chelsea unterlegen, ging durch den Brasilianer Antony (13.) und den Marokkaner Abdessamad Ezzalzouli (26.) scheinbar vorentscheidend in Führung, durch den Anschlusstreffer von Pau Victor (38.) wurde es aber noch einmal spannend.

Und nach dem Seitenwechsel kippte die Partie rasant: Vitor Carvalho (49.), Ricardo Horta per Strafstoß (53.) sowie Jean-Baptiste Gorby (64.) brachten den Europa-League-Finalisten von 2011 nach einem Sturmlauf noch in die Vorschlussrunde.

Aston Villa & Nottingham sorgen für PL-Duell im EL-Halbfinale

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem Premier-League-Duell. Aston Villa ließ gegen den FC Bologna nach dem 3:1-Auswärtserfolg nichts anbrennen. Der Tabellenvierte aus England gewann auch das Rückspiel deutlich mit 4:0 (3:0). Nun geht es im Aufeinandertreffen zweier früherer Europapokalsieger der Landesmeister gegen Nottingham Forest. Der in der Liga abstiegsbedrohte Klub bezwang den einstigen Champions-League-Sieger FC Porto dank eines frühen Tors von Morgan Gibbs-White (12.) und begünstigt von langer Überzahl mit 1:0 (Hinspiel 1:1).

Alle Tore:

1:0 Ollie Watkins (16.)

2:0 Emiliano Buendia (28.)

3:0 Morgan Rogers (39.)

4:0 Ezri Konsa (89.)

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago