Aston Villa überzeugt mit CL-Traumstart gegen Young Boys

Aston Villa jubelte nach einem 3:0 (2:0) bei den Young Boys in Bern über einen Traumstart in die Königsklasse.

In Bern starteten die Young Boys auf dem Kunstrasen in der Schweizer Hauptstadt deutlich aktiver in die Partie, ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Stattdessen jubelte der Premier-League-Club aus Birmingham: Youri Tielemans durfte sich den Ball nach einer Ecke im Rückraum in Ruhe annehmen und traf ins lange Eck (27.).

Jacob Ramsey profitierte kurz darauf von einem katastrophalen Rückpass von Mohamed Camara, der 23-jährige Engländer hatte alleine vor dem Tor keine Probleme (38.). Zwei weitere Villa-Tore von Ollie Watkins (43.) und Jhon Duran (78.) wurden wegen Handspiels im Vorfeld nach VAR-Intervention aberkannt. Kurz vor Schluss versenkte Amadou Onana einen Distanzschuss haargenau im linken Eck (86.).

(APA)

Tore im VIDEO:

0:1 – Tielemans (27.)



0:2 – Ramsey (38.)



0:3 – Onana (86.)



Beitragsbild: Imago