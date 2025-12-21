Aston Villas Siegesserie hält auch gegen Manchester United

Aston Villa mischt weiter munter in der Spitze der englischen Premier League mit.

Der Tabellendritte schlug am Sonntag daheim in Birmingham Manchester United 2:1. Für das Team von Coach Unai Emery war es der zehnte Pflichtspielsieg in Serie, der siebente in der Liga. Matchwinner war Offensivspieler Morgan Rogers, der United mit zwei sehenswerten Treffern (45., 57.) den Garaus machte. Villa hat drei Zähler Rückstand auf Leader Arsenal und einen auf Manchester City.

United, für das ein Tor von Matheus Cunha (45.+3) zu wenig war, liegt zehn Punkte hinter Aston Villa auf Rang sieben.

(APA) / Bild: Imago