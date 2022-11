via

via Sky Sport Austria

Atdhe Nuhiu hat das Tor der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt. Der Altach-Angreifer traf beim 1:1 gegen den SK Sturm in der 15. Minute per Kopf zum Ausgleich für die Vorarlberger.



Nuhiu setzte sich im Sky-Uservoting mit rund 53 Prozent der Stimmen vor Hakim Guenouche (Austria Lustenau/20%), Maurice Malone (Wolfsberger AC/19%) und Noah Okafor (Red Bull Salzburg (8%) durch.

Die Treffer aller Kandidaten in der Übersicht

Bild: GEPA