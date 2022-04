Atletico gegen City doch vor vollem Haus: Sportgericht revidiert UEFA-Urteil

via

Der spanische Fußballmeister Atletico Madrid kann für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City am Mittwochabend (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – Streame alle Spiele der Champions League mit dem SkyX-Traumpass) nun doch mit mehr Fans im Stadion planen. Die von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag angeordnete Sperrung von 5000 Sitzplätzen wurde vom Internationalen Sportgerichtshof CAS aufgehoben. Das gab der Verein bekannt.

Grund für den Teilausschluss war laut UEFA ursprünglich das „diskriminierende Verhalten“ einiger Atletico-Anhänger im Hinspiel am vergangenen Dienstag in Manchester (1:0). Atletico hatte im Anschluss an die Entscheidung Beschwerde eingelegt, mit Erfolg.

Das Hinspiel in Manchester hatte der Belgier Kevin De Bruyne mit seinem Tor in der 70. Minute für den englischen Meister entschieden.

