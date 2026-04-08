Atletico gewinnt Hinspiel bei dezimiertem Barca

Atletico Madrid steht in der UEFA Champions League vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Madrilenen setzten sich beim FC Barcelona auch 2:0 durch. Die Rückspiele in der Königsklasse sind am kommenden Dienstag angesetzt. Bereits am Dienstag hatten Bayern München (2:1 bei Real Madrid) und Arsenal (1:0 bei Sporting Lissabon) Siege gefeiert.

In Barcelona bot sich den Zuschauern im fünften Saisonduell der beiden Teams von der ersten Minute an ein Schlagabtausch. Marcus Rashford bzw. Alvarez hatten schon in den ersten Minuten Chancen auf die Führung. Ein Tor von Rashford nach etwas mehr als einer Viertelstunde wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung von Vorbereiter Lamine Yamal aberkannt. Barcelona hatte die Kontrolle über die Partie – bis zur 43. Minute.

Platzverweis bringt Vorentscheidung

Nach einem Pass von Alvarez auf Giuliano Simeone traf Cubarsi den Atletico-Stürmer als letzter Mann am Bein. Referee Istvan Kovacs gab zunächst Gelb, nach VAR-Intervention und dem Gang zum TV-Schirm besserte der Rumäne auf Rot für den Barca-Verteidiger aus. Die Katalanen wurden kurz darauf doppelt bestraft: Alvarez trat den fälligen Freistoß aus zentraler Position und senkte den Ball genau unter die Latte. Für den argentinischen Weltmeister war es sein neunter Treffer in der laufenden Champions-League-Saison.

Barcelona wollte den Rückstand auch in Unterzahl ausmerzen. Rashford traf das Außennetz, dann streifte ein Freistoß des Engländers die Latte. Atleticos starker Schlussmann Juan Musso verhinderte für sein Team mit den Fingerspitzen Schlimmeres. Atletico fand aus der Bedrängnis heraus wieder den Weg zum Erfolg. Der zehn Minuten davor eingewechselte Sörloth verwertete eine Flanke per Volley zum 2:0. Barcelona schoss auch danach fast wütend auf Musso. Ein Erfolgserlebnis blieb für die Elf von Hansi Flick bei 21 Schüssen Richtung Tor jedoch aus.

Die Tore im VIDEO

Rote Karte – Pau Cubarsí (44.)

Julian Alvarez 0:1 (45.)

Alexander Sørloth 0:2 (70.)

(APA) / Bild: Imago