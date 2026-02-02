Atlético Madrid verpflichtet Lookman

Der nigerianische Fußball-Nationalspieler Ademola Lookman wechselt von Atalanta Bergamo zu Atlético Madrid in die spanische La Liga.

Wie die Klubs am Montagabend bekanntgaben, unterschrieb der ehemalige Leipziger bei Atlético einen Vertrag bis 2030. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei 35 Millionen Euro liegen, weitere fünf Millionen Euro können über Boni hinzukommen. Und auch Bundesligist RB Leipzig soll an dem Transfer mitverdienen.

Laut dem Portal „Calcio e Finanza“ gehen rund 15 Prozent der Ablöse an die Sachsen. Atlético hatte sich in den vergangenen Tagen im Werben um Lookman gegen Fenerbahce Istanbul um Trainer Domenico Tedesco durchgesetzt, das mit Atalanta ebenfalls vor einer Einigung stand.

2022 hatte Atalanta rund zwölf Millionen Euro für den schnellen Stürmer an die Leipziger überwiesen. In 137 Pflichtspielen schoss Lookman 55 Tore – inklusive Dreierpack im Europa-League-Finale 2024 gegen Bayer Leverkusen, mit dem er die Italiener zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte und dem ersten Titel seit 1963 führte.

Der Wechsel Lookmans, der im vergangenen Sommer auch das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen hatte, ist auch eine gute Nachricht für Borussia Dortmund. In den Playoffs der Champions League (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) trifft der BVB auf Bergamo, das nun ohne seinen Unterschiedsspieler antreten muss.

