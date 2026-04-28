Atlético träumt vom Finale: Simeones letzter großer Coup im Visier

Atlético Madrid ist der Underdog im Champions-League-Halbfinale. Mit ihrem emotionalen Trainer wollen die Rojiblancos auch für den FC Arsenal unbequem werden.

Diego Simeone hat sich in all der Zeit nicht verändert. „Ich bin seit 14 Jahren im Verein und werde immer noch emotional“, sagte der exzentrische Trainer von Atlético Madrid nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale – und wirkte dabei völlig abgekämpft. Herzblut, Energie, Leidenschaft: Was Simeone von seinen Spielern auf dem Platz erwartet, lebt er an der Seitenlinie vor. Das wird gegen den FC Arsenal nicht anders sein.

Denn gegen den Premier-League-Tabellenführer können die Rojiblancos erstmals seit zehn Jahren wieder ins Endspiel der Königsklasse einziehen – und damit die Chance auf den letzten fehlenden Titel in der einzigartigen Ära von Simeone wahren. Nach zwei Meisterschaften (2014, 2021), einem Pokalsieg (2013) und zwei Europa-League-Triumphen (2012, 2018) fehlt dem 56-Jährigen noch der ganz große Coup.

Simeone lebt Leidenschaft vor

Es sei für Atletico immer „schwer“, das Halbfinale oder Finale der Champions League zu erreichen, aber: „Wir haben uns das durch harte Arbeit und mit der Unterstützung unserer Fans erarbeitet. Wir brauchen sie mehr denn je“, sagte Simeone vor dem Halbfinal-Hinspiel im Hexenkessel Metropolitano am Mittwoch (21.00 Uhr). Dass den Madrilenen die Rolle als Underdog dabei völlig egal ist, bewiesen sie bereits im emotionalen Viertelfinale gegen den FC Barcelona (2:0, 1:2) .

Er danke den Spielern, zu denen auch sein Sohn Giuliano (23) gehört, „für ihren Glauben, ihr Herzblut und ihren Einsatz“, sagte Simeone, der mit einer kompromisslosen, unbequemen und teils ekligen Spielweise seit Jahren Erfolg hat und auch Barcas Starensemble um Lamine Yamal zur Verzweiflung brachte. Die Spieler folgen ihm bedingungslos. Nach Heidenheims Frank Schmidt (seit 2007 im Amt) ist Simeone (Ende 2011) der dienstälteste Trainer in Europas Top-Fünf-Ligen.

Griezmanns letzte Chance

Zu einem Profi hat Simeone dabei über die Jahre eine ganz besondere Verbindung aufgebaut: Antoine Griezmann. „Ich glaube, letztendlich hat er mir alles gegeben und ich habe ihm alles gegeben“, sagte Griezmann, der seit 2021 zum zweiten Mal für Atlético spielt und im Sommer zu Orlando City in die MLS wechseln wird: „Ich genieße es und habe es genossen, ihn an meiner Seite zu haben.“ Für den 35 Jahre alten Franzosen ist es die letzte Chance, den Titel noch zu gewinnen.

Und der Champions-League-Titel würde „eine sehr tiefe Wunde heilen“, sagte Griezmann, der im Endspiel 2016 gegen Real Madrid (3:5 n.E.) in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschossen hatte: „Der einzige Weg, darüber hinwegzukommen, wäre, dieses Jahr den Titel zu holen.“

Das wäre auch für Simeone eine Krönung. Der Vertrag des Argentiniers beim Tabellenvierten der spanischen Liga läuft noch bis Sommer 2027, zuletzt schwellende Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied legten sich wieder. Für seinen großen Traum ist er voll bei der Sache – auch gegen Arsenal.

(SID) / Artikelbild: Imago