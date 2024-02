Sebastian Ofner gegen Alex De Minaur in der 2. Runde beim ATP-Turnier in Acapulco heute Nacht ab 1:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky-Kommentator Michael Ganhör begleitet das Spiel live

Das Spiel mit dem Sky X-Traumpass live streamen

Nach seinem Auftaktsieg beim ATP-500er-Turnier in Acapulco wartet auf Sebastian Ofner in der 2. Runde eine hohe Hürde. Österreichs Nummer eins trifft auf Top-Ten-Spieler und den in Mexiko an Nummer drei gesetzten Australier Alex De Minaur. Sky Sport Austria 2 überträgt die Partie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 1 Uhr live und exklusiv. Kommentiert wird das Match von Michael Ganhör.

Sendeplan auf Sky Sport Austria 2

1:00 Uhr: Sebastian Ofner (AUT) – Alex De Minaur (AUS)

gefolgt von: Flavio Cobolli (ITA) – Stefanos Tsitsipas (GRE)



Nicht vor 4:00 Uhr: Aleksander Kovacevic (USA) – Holger Rune (DEN)

Bild: Imago