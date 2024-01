ATP Auckland: Das Erstrundenspiel von Sebastian Ofner in der Nacht auf Dienstag live & exklusiv bei Sky

Sebastian Ofner gegen Denis Shapovalov in der Nacht auf Dienstag im zweiten Spiel nach 00:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2 (mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen)

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich im Rahmen eines Fünfjahresvertrages übertragen

Nach dem Halbfinaleinzug in Hong Kong geht es für Österreichs Tennis-Nummer Eins in Neuseeland weiter. In der ersten Runde der ATP 250 Auckland Open wartet der Kanadier Denis Shapovalov auf Sebastian Ofner, der als 37. der Weltrangliste mit einer neuen Bestplatzierung an den Start geht. Shapovalov war im ATP-Ranking bereits auf dem zehnten Rang und will sich nun nach seiner Verletzung zurückkämpfen. Wer die erste Runde für sich entscheiden kann, ist in der Nacht auf Dienstag im zweiten Spiel nach 00:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2 zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

