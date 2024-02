Tennisprofi Sebastian Ofner bestreitet am Donnerstag sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Cordoba. Nach einem Freilos in der ersten Runde bekommt es die Nummer vier des Turniers im Achtelfinale mit dem Italiener Luciano Darderi zu tun.

Sky überträgt die Partie ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 sowie im Stream mit dem Sky X-Traumpass. Kommentator des Spiels ist Guido Friedrich.

Cordoba Open: Der Sendeplan am Donnerstag

18 Uhr: Luciano Darderi (ITA) – Sebastian Ofner (AUT) mit Guido Friedrich (Match of the Day)

Im Anschluss: Yannick Hanfmann (GER) – Roman Andres Burruchaga (ARG)



Nicht vor 22.30 Uhr: Hugo Dellien (BOL) – Sebastian Baez (ARG)



Im Anschluss: Thiago Agustin Tirante (ARG) – Facundo Diaz Acosta (ARG)



Bild: GEPA