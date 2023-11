ATP Finals: Alcaraz nach Sieg über Medvedev im Halbfinale

Die Schützenhilfe bei den ATP Finals ist ausgeblieben, Alexander Zverevs Halbfinal-Hoffnungen sind schon vor dem letzten Vorrundenmatch geplatzt. Da der spanische Wimbledonchampion Carlos Alcaraz am Freitagnachmittag in Turin den Russen Daniil Medvedev mit 6:4, 6:4 bezwang, steht Zverevs Aus in der Gruppenphase bereits fest.

Der Olympiasieger trifft am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) im nun sportlich unbedeutenden Duell der beiden Ausgeschiedenen auf den noch sieglosen Russen Andrej Rublew. Nur bei einem Sieg Medvedevs über Alcaraz wären Zverevs Halbfinal-Chancen noch intakt gewesen.

2018 und 2021 hatte der Hamburger den prestigeträchtigen Saisonabschluss gewonnen. In Turin sorgte er zunächst mit seinem Auftaktsieg über Alcaraz für Aufsehen, nach der Zweisatz-Niederlage gegen Medvedev hatte er sein Schicksal aber nicht mehr in der eigenen Hand.

Währenddessen dürfen Alcaraz und Medwedew weiter vom Titel träumen. Der Spanier bekommt es am Samstag im Halbfinale in einer Neuauflage des Wimbledon-Endspiels mit dem sechsmaligen Champion Novak Djokovic (Serbien) zu tun, Medwedew fordert den italienischen Lokalmatadoren Jannik Sinner heraus.

(SID) / Bild: Imago