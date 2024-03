ATP stockt Anzahl der 500er-Turniere pro Jahr auf

2025 wird es mit 16 um drei mehr ATP-500-Tennis-Turniere, zu denen die Erste Bank Open (ab 20. Oktober) zählen, als dieses Jahr geben.

Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Turnierkalender für kommendes Jahr hervor. Über eine Aufstockung ausgehend von einem 250er-Event dürfen sich Dallas, Doha und München freuen. Insgesamt 60 Turniere in 29 Ländern werden über die Bühne gehen, darunter auch die Generali Open in Kitzbühel (ATP-250), die am 20. Juli starten.

Kitzbühel und Wien zu gewohntem Termin

Kitzbühel hat mit den zeitgleichen Turnieren in Umag (Sand) und Washington (Hartplatz), das als Vorbereitung für das Masters-1000-Turnier in Toronto gilt, große Konkurrenz. Wien muss sich wie gewohnt mit Basel um die besten Spieler „streiten“, und findet in der Woche vor dem Masters-1000-Event in Paris statt. In dieser Turnierkategorie wurden die Events in Toronto und Cincinnati auf jeweils zwölf Tage ausgedehnt, wie es vergangenes Jahr schon in Rom, Madrid und Shanghai erfolgt war.

Nicht mehr gespielt wird 2025 in Estoril. Statt in Cordoba wird vor Wimbledon auf Rasen in Mallorca aufgeschlagen. Hamburg wechselt vom Termin her vom Juli in den Mai. Das Saisonabschlussturnier ATP Finals geht in Turin über die Bühne, die Next Gen ATP Finals werden dann zum dritten Mal in Folge in Jeddah ausgetragen.

(APA)/Bild: Imago