Attacke auf Sicherheitspersonal! Ausschreitungen bei Sturm-Meisterfeier

Bei der Meisterfeier von Sturm Graz und danach ist es Polizeiangaben vom Sonntag zufolge zu Ausschreitungen gekommen. Vermummte haben demnach Securitys und Beamte attackiert. Insgesamt sieben Personen wurden verletzt. Die beiden Polizisten begaben sich in ärztliche Behandlung und setzten ihren Dienst fort. Über den Grad der Verletzungen der Securitymitarbeiter war nichts Näheres bekannt. Weitere Erhebungen unter Einbindung von vorhandenem Bildmaterial folgen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion war es vor und während der meisterschaftentscheidenden Begegnung zwischen Sturm Graz und dem Wolfsberger AC zu keinerlei nennenswerten Vorfällen gekommen. Nach dem Spiel und während der Meisterfeier wurden im Bereich der Merkur Arena und der vorbeiführenden Bahngleise zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgefeuert.

Vermummte teils mit Stangen bewaffnet

Gegen 21.30 Uhr griffen Vermummte, teils mit Stangen bewaffnet, im Bereich des Vorplatzes des Stadions Securitymitarbeiter an und verletzten fünf von ihnen. Einschreitende Polizisten der Einsatzeinheit wurden mit vollen Mülltonnen, Bierbänken und -tischen, Eisenstangen, zahlreichen Glasflaschen sowie umherliegenden Gegenständen beworfen. Nachdem die Beamten für Beruhigung gesorgt hatten, wurde aufgrund der Lagebeurteilung gegen 22.00 Uhr die musikalische Darbietung der Meisterfeier behördlich beendet. Kurz darauf wurde „mutwillig ein Feueralarm in der Tiefgarage beim Stadion ausgelöst, was einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge hatte“.

Gegen 00.30 Uhr hielten sich etwa 300 Personen vor einem Sturm-Lokal in der Conrad von Hötzendorf Straße auf, spielten dem Polizeibericht zufolge laute Musik, zündeten zahlreiche Pyrogegenstände und behinderten den Straßenverkehr. Zusätzlich war ein offenes Feuer auf der Fahrbahn entfacht worden, das gelöscht werden musste. Sicherheitsbeauftragte von Sturm Graz versuchten auf die Fangruppen einzuwirken, was ihnen aber nicht gelang. Weil einschreitende Polizeikräfte mit Gegenständen beworfen wurden, erfolgte die Räumung des Ortes des Geschehens.

(APA)/Bild: GEPA