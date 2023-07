Auböck auch über 200 m Kraul WM-Achter

Der EM-Dritte Felix Auböck hat am Dienstag in Fukuoka im Schwimm-WM-Finale über 200 m Kraul Rang acht belegt.

Diese Platzierung hatte der Niederösterreicher auch am Sonntag über 400 m Kraul geschafft. Auböck fasste früh im Rennen einen Rückstand aus, diesen konnte er lediglich in Grenzen halten. Ein Medaillengewinn des 26-Jährigen über diese Distanz war aber ohnehin nicht zu erwarten. Matthew Richards führte in 1:44,30 Min. einen britischen Doppelsieg vor Tom Dean an.

Der lag nur 0,02 Sek. zurück und seinerseits eine Zehntel vor dem Südkoreaner Hwang Sun-woo. Das Trio überflügelte im Finish den Favoriten David Popovici, dem Rumänen blieb in 1:44,90 nur „Blech“. Auböck hatte am Vortag über ein Swim-off-Duell den Endlauf erreicht, in dem er wie auch im Semifinale schneller war als im Endlauf. Für den in England studierenden Athleten sind diese Titelkämpfe damit vorbei. Zwei Finalteilnahmen hatte er sich erhofft, über 400 m war er aber auf eine Medaille losgegangen. Auböck ist damit weiter ohne Langbahn-WM-Medaille.

Später in der Finalsession (13.34 Uhr) sind der Tiroler Bernhard Reitshammer und der Niederösterreicher Valentin Bayer im Semifinale über 50 m Brust engagiert, aus den Vorläufen waren sie als Neunter bzw. 16. herausgegangen. Martin Espernberger hatte seinen einzigen WM-Start in Japan, über 200 m Delfin wurde der in den USA studierende Oberösterreicher in 1:57,36 Min. 20. Das Semifinale der Top 16 verfehlte der 19-Jährige um 0,85 Sek. Die 23-jährige Oberösterreicherin Cornelia Pammer belegte über 200 m Kraul in 2:01,66 Min. Gesamtrang 36.

(APA)

Beitragsbild: GEPA