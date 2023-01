Auch Männer-Weltcup in Klingenthal abgesagt

Einen Tag nach der Absage der Weltcup-Bewerbe in der Nordischen Kombination der Männer in Chaux-Neuve sind am Dienstag auch die Weltcup-Bewerbe in Klingenthal wegen ungünstiger Schneebedingungen abgesagt worden. Dort hätten dieses Wochenende zwei Konkurrenzen durchgeführt werden sollen. Der Ski-Weltverband (FIS) will über etwaige Ersatzorte noch entscheiden, aktuell aber beherbergt in der übernächsten Woche Seefeld die nächsten Bewerbe der Männer wie definitiv der Frauen.

Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber wollte in Klingenthal nach überstandenen Mageninfektion ins Wettkampfgeschehen zurückkehren. Das hatte der norwegische Ski-Verband am Dienstag bekanntgegeben. Der vierfache Saisonsieger und Weltcup-Titelverteidiger hatte zuletzt in Otepää erkrankt gefehlt, führt die Gesamtwertung aber nach wie vor an.

(APA) / Bild: Imago