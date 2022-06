Auch Monfils und Bautista Agut beim Generali Open in Kitzbühel

via

via Sky Sport Austria

Nach French-Open-Finalist Casper Ruud, Matteo Berrettini und Dominic Thiem haben die Veranstalter des Generali Open in Kitzbühel die nächsten prominenten Zusagen für das größte Sandplatz-Tennisturnier in Österreich verlautbart: Erstmals wird der charismatische Franzose Gael Monfils, der auch Schützling von Günter Bresnik ist, in Tirol aufschlagen. Neben der aktuellen Nummer 24 hat mit dem Spanier Roberto Bautista Agut auch die derzeitige Nummer 20 im ATP-Ranking zugesagt.

Damit sind vier Top-25-Spieler fix für das Turnier vom 23. bis 30. Juli. „Wir haben selten so ein starkes Feld gehabt. Wir freuen uns total“, jubelte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Ihn freut auch die Kitz-Premiere von Showman Monfils. „Mit dem Turniersieg gleich zu Beginn der Saison in Adelaide und dem Viertelfinal-Einzug bei den Australian Open hat Gael gezeigt, dass das Feuer in ihm immer noch brennt.“

(APA) / Bild: Imago