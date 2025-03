In La Thuile wird keine Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen stattfinden. Nachdem am Mittwoch auch das zweite Training abgesagt werden musste, fand eine Besichtigung statt. Dabei wurde festgestellt, dass im oberen Teil kein Rennen möglich sein wird, weshalb nun am Donnerstag und Freitag jeweils ein Super-G auf verkürzter Strecke stattfinden soll (11.00 Uhr). Samstag gilt als Reservetag.

La Thuile ist die vorletzte Speed-Station dieser Weltcup-Saison. Danach steht noch das Finale in Sun Valley (USA) an. Die Kugel-Entscheidungen in Abfahrt und Super-G sind noch nicht gefallen. In der Abfahrt liegt die Steirerin Cornelia Hütter als Titelverteidigerin 16 Punkte hinter Spitzenreiterin Federica Brignone aus Italien zurück. Im Super-G hat die Schweizerin Lara Gut-Behrami 55 Zähler Vorsprung auf Brignone.