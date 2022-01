Auer startet in Daytona Beach von der Pole

via

via Sky Sport Austria

Rennfahrer Lucas Auer hat am Sonntag in der GTD-Klasse das Qualifikationsrennen für den 24-Stunden-Klassiker von Daytona zusammen mit dem US-Amerikaner Russell Ward gewonnen. Somit startet der Tiroler am Samstag im Mercedes für das US-Team Winward Racing von der Pole. Bei der 60. Auflage des Klassikers stehen ihm seine Teamkollegen Ward, Philipp Ellis (Deutschland) und Mikael Grenier (Kanada) zur Seite.

„Dass wir jetzt am Samstag von der Pole starten ist super, andererseits haben wir noch 24 Stunden vor uns. Aber wird sind gut vorbereitet. Und ich freue mich jetzt richtig auf das große Rennen“, sagte Auer.

(APA)

Beitragsbild: Imago