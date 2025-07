„Auf Anraten meines Arztes“: Rangnick verpasst Perspektivlehrgang

Am Sonntagabend versammelt sich in der Sportschule Lindabrunn der diesjährige Kader für den Perspektivspielerlehrgang des ÖFB. Drei Tage lang trainieren vielversprechende Talente der Jahrgänge 2007 bis 2010 miteinander – allerdings ohne Teamchef Ralf Rangnick.

Der 66-jährige Cheftrainer muss die Teilnahme am Lehrgang in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen absagen. Nach einer Sprunggelenksoperation folgt Rangnick ärztlichem Rat und setzt seine Rehabilitation fort. „Jeder weiß, wie sehr mir der Perspektivspielerlehrgang am Herzen liegt. Aber dieses Mal kann ich leider nicht dabei sein“, erklärte Rangnick. Ziel sei es, bis zum nächsten Lehrgang mit dem A-Nationalteam Anfang September wieder vollständig fit zu sein.

Die Leitung des Lehrgangs übernimmt U21-Teamchef Peter Perchtold, unterstützt von den beiden Co-Trainern des A-Teams, Lars Kornetka und Stefan Oesen. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bedauert Rangnicks Abwesenheit, betont jedoch: „Für den Ablauf des Lehrgangs ergeben sich keinerlei Änderungen. Das Trainerteam ist hervorragend aufeinander abgestimmt. Ralf Rangnick wird den Lehrgang auch aus der Distanz eng begleiten.“

Die öffentlichen Trainingseinheiten am Montag (11:00 Uhr), Dienstag (11:00 Uhr) und Mittwoch (10:30 Uhr) bieten Fans und Fußballinteressierten die Möglichkeit, den Nachwuchs hautnah zu erleben.

Neben Rangnick fehlen auch vier nominierte Spieler: Nico Knezevic (Sturm Graz), Silvio Zinner (SC Braga), Sinan Federmair (SK Rapid) und Adrian Riegel (TSG Hoffenheim) mussten absagen. Nachnominiert wurden Marcel Kurz (SKN St. Pölten), Matteo Kitz (Austria Klagenfurt), Marek Kolodziejczyk (Fußballakademie St. Pölten) und Richmond Osayantin (Sturm Graz).

Artikelbild: GEPA