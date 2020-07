Auf Baumgartners Spuren: Hoffenheim schnappt sich nächstes ÖFB-Talent

via

Der deutsche Bundesligist TSG Hoffenheim – kommende Saison Teilnehmer in der Europa League – hat sich die Dienste von ÖFB-Talent Tizian-Valentino Scharmer gesichert.

Der gebürtige Innsbrucker wechselt von der AKA Tirol nach Hoffenheim und ist dort zunächts in der U17 eingeplant.

Scharmer ist 11-facher Junioren-Teamspieler und spielt auf der Position des Linksverteidgers.

Er tut es damit TSG-Profi und ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner gleich, der 2017 im Alter von 17 Jahren die Akademie von St. Pölten verließ und zur TSG wechselte.

In der Zwischenzeit hat sich der 20-Jährige zu einer Stammkraft in Hoffenheim entwickelt und absolviert in dieser Saison 26 von 34 möglichen Bundesligapartien.

Artikelbild: GEPA