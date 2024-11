Auf den Spuren des Vaters? Messi-Sohn bei Jugendturnier in Argentinien im Einsatz

Der älteste Sohn von Fußballstar Lionel Messi hat in der argentinischen Heimat ein Match gegen den Jugendclub seines prominenten Vaters absolviert.

Thiago Messi (12) spielte im Trikot von Inter Miami gegen Newell’s Old Boys in Messis Geburtsstadt Rosario und trug wie sein Vater die Rückennummer 10. Bis auf den Weltmeister besuchte die gesamte Familie Messi die U-13-Partie des Newell’s Cups. Die Gäste aus den USA mussten sich mit 0:1 geschlagen geben.

Auch Sohn von Suárez bei Newell’s Cup dabei

Neben Thiago Messi lief auch Benjamín Suárez, der Sohn von Messis Freund und Teamkollegen Luis Suárez, für Inter Miami auf. Der Newell’s Cup ist ein Jugendturnier, an dem auch Teams aus Uruguay und Peru teilnehmen. Zu Beginn seiner Karriere spielte Messi in der Jugendabteilung von Newell’s Old Boys, bevor er mit 13 Jahren zum FC Barcelona wechselte.

(APA)

Bild: Imago