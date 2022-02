Auf diese Gegner kann der LASK im Achtelfinale treffen

via

Mit dem Gruppensieg im vergangenen Herbst qualifizierte sich der LASK fix für das Achtelfinale der UEFA Conference League. Nach dem Abschluss der Zwischenrunde stehen nun auch die möglichen Gegner des LASK fest.

Die Auslosung erfolgt am Freitag, 25. Februar um 13 Uhr in Nyon (Die Auslosung im Livestream).

Die Achtelfinal-Duelle werden durch eine Auslosung nach folgenden Richtlinien ermittelt:

Die Gruppensieger der UEFA Europa Conference League müssen gegen die acht Gewinner der K.-o.-Play-offs spielen.

Klubs aus demselben Verband können nicht aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger der UEFA Europa Conference League bestreiten das Rückspiel zu Hause.

Der LASK tritt als Gruppensieger zunächst auswärts an. Das Rückspiel tragen die Linzer in der NV Arena in St. Pölten aus. (Alle Spiele gibt es live auf Sky Sport Austria – sichere dir den Sky X Traumpass)

Die Gruppensieger der UEFA Europa Conference League

AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Kopenhagen (DEN)

Feyenoord (NED)

Gent (BEL)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Die möglichen Achtelfinal-Gegner des LASK

PSV Eindhoven (NED)

Slavia Prag (CZE)

PAOK Thessaloniki (GRE)

Vitesse Arnheim (NED)

Olympique Marseille (FRA)

Leicester City (ENG)

FK Bodø/Glimt (NOR)

FK Partizan Belgrad (SRB)

