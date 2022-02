Hier siehst du die Achtelfinal-Auslosung der Europa League im Livestream

Am 25. Februar wird das Achtelfinale der UEFA Europa League ausgelost. Hier gibt es die ganze Zeremonie ab 12 Uhr kostenlos im Livestream zu sehen.

Bei der Achtelfinal-Auslosung der UEFA Europa League wird bestimmt, welche 16 Teams im Kampf um das Viertelfinale aufeinandertreffen. Wie läuft die Auslosung überhaupt ab? Welche Mannschaften sind im Topf? Und gegen wen müssen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ran? Wir geben Euch alle Infos rund um die Auslosung der Achtelfinals in der Europa League.

Die gesamte Auslosung gibt es ab 12 Uhr kostenlos im Livestream zu sehen – hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Europa League: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Die Achtelfinal-Auslosung der UEFA Europa League findet am Freitag, dem 25. Februar 2022 um ca. 12 Uhr statt. Am Vorabend entscheidet sich in den letzten K.o.-Phasen-Play-off-Spielen, welche ungesetzten Teams an der Auslosung der Achtelfinalspiele teilnehmen. Wie immer wird die Zeremonie im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) abgehalten.

Wo wird die Euro-League-Auslosung 2022 übertragen?

Die Auslosung für das Europa League Achtelfinale gibt es live im Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App zu sehen.

Zudem überträgt Sky Sport News die Auslosung live im TV.

Wann? Freitag, 25. Februar ab 12 Uhr im Livestream und TV

Wo? skysportaustria.at, Sky Sport App & Sky Sport News

EL-Achtelfinal-Auslosung: Welche Teams sind dabei?

16 Teams sind bei der Achtelfinal-Auslosung der Europa League mit von der Partie. Darunter befinden sich die acht Gruppensieger aus der Euro-League-Gruppenphase als sogenannte ‚gesetzte Teams‘:

Bayer Leverkusen (GER)

Eintracht Frankfurt (GER)

Olympique Lyon (FRA)

AS Monaco (FRA)

West Ham United (ENG)

Spartak Moskau (RUS)

Roter Stern Belgrad (SRB)

Galatasaray (TUR)

Zudem sind acht ‚ungesetzte Teams‘ am Start, die sich in den K.o.-Phasen-Play-offs durchgesetzt haben.

RB Leipzig (GER)

FC Sevilla (ESP)

FC Porto (POR)

Atalanta Bergamo (ITA)

Unter anderem hoffen Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona nach dem Ausscheiden aus der Champions League noch auf die Chance auf einen internationalen Erfolg.

Europa League Achtelfinale 2022: Wie läuft die Auslosung ab?

Während die Gruppenersten der UEFA Europa League Gruppenphase automatisch für das Achtelfinale des Wettbewerbs qualifiziert sind, müssen die Gruppenzweiten (anders als in der Champions League) noch einmal in den sogenannten „Play-offs der K.-o.-Runde“ ran. Hier treffen sie auf die acht Tabellendritten aus der UEFA Champions League.

Die Sieger der Play-off-Partien kommen in die Auslosung für das Achtelfinale. Das Prinzip der Auslosung ist simpel: Die Mannschaften werden per Zufallsprinzip aus zwei Lostöpfen gezogen und jedem gesetzten Team (Lostopf 1) wird ein ungesetztes Team (Lostopf 2) als Gegner zugelost. Dabei gilt:

Klubs aus dem gleichen Verband (z.B. Deutschland, England,…) können nicht aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger der Europa League erhalten das Heimrecht für das Rückspiel

Wann findet das Europa League Achtelfinale 2021/22 statt?

Die ausgelosten Hinspiele des Europa-League-Achtelfinals werden am 10. März 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 17. März 2022 angesetzt.

Wo wird das Europa League Finale 2022 ausgetragen?

Das Finale der Europa-League-Saison 2021/22 wird am 18. Mai 2022 im Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla stattfinden. Der hier beheimatete FC Sevilla konnte den UEFA-Pokal (2x) bzw. die UEFA Europa League (4x) mittlerweile schon sechs Mal gewinnen, zuletzt in der Saison 2019/20. Amtierender Champion ist der spanische Ligarivale FC Villarreal, der sich im vergangenen Finale gegen Manchester United durchsetzen konnte.

Welche Änderungen gibt es für diese Saison?

Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft. Wenn es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden steht, gibt es Verlängerung, ungeachtet der auswärts oder zu Hause erzielten Tore. Wenn in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen ist, erfolgt ein Elfmeterschießen.

Bild: DPA pa