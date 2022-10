Auf diesen Gegner trifft Thiem im Antwerpen-Halbfinale

Dominic Thiem konnte nach einem magischen Comeback gegen Platz elf der Weltrangliste, Hubert Hurkacz, in die nächste Runde von Antwerpen einziehen. Dort trifft Thiem nun erstmals auf den US-Amerikaner Sebastian Korda, den Sohn des Ex-Weltklassemanns Petr Korda. (ab 15:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass)



Korda ist Platz 36 der Weltrangliste. Ein Spieler, gegen den sich der Ex-US-Open-Sieger und vierfache Major-Finalist in der am Freitag gezeigten Form nicht verstecken muss. „Ich fühle mich immer noch frisch und freue mich auf die Turniere, die jetzt kommen“, sagte Thiem und zeigte Respekt vor seinem 22-jährigen Gegner: „Er hat in Gijon sogar Finale gespielt, heute in 52 Minuten gewonnen, das heißt er ist in richtig guter Form. Als ich verletzt war, habe ich davon geträumt, dass ich gegen diese neuen, jungen Spieler bald spielen kann.“

(APA)/Bild: IMAGO