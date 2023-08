Auf Leihbasis: Admira holt Talent vom FC Bayern

Interessanter Neuzugang bei der Admira! Wie der Zweitligist am Donnerstag offiziell vermeldete, sicherte man sich die Dienste von Offensivspieler Luka Parkadze. Der 18-jährige Georgier kommt für eine Saison auf Leihbasis vom FC Bayern München in die Südstadt.

„Wir sind begeistert von Lukas´ Anlagen, vor allem in der Offensive. Er ist ein sehr talentierter junger Mann und wurde nicht ohne Grund vom FC Bayern München verpflichtet. Aufgrund dessen ist diese Leihe für uns mehr als sinnvoll, da Luka uns von Anfang an mit seiner Kreativität unterstützen wird“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger und ergänzt: „Danke auch dem FC Bayern für das Vertrauen in unsere Philosophie Luka weiterzuentwickeln.“

Luka Parkadze startete seine fußballerische Laufbahn in der Akademie von Dinamo Tiflis. Nach mehreren Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft des georgischen Erstligisten wechselte er diesen Sommer zum FC Bayern . Zudem spielte Parkadze in der U17, U18 und U19 der georgischen Nationalmannschaft.

Der 18-Jährige hat bereits die Spielgenehmigung erhalten und wäre damit im morgigen Heimspiel der Admira gegen den SV Horn spielberechtigt.

(Red., Flyeralarm Admira) / Bild: Flyeralarm Admira