„Auf mein Herz gehört“: Grgic erklärt ÖFB-Absage

Seit Donnerstag ist es offiziell: Leon Grgic wird künftig nicht mehr für den ÖFB spielen, sondern seine Karriere im kroatischen Nationalteam fortsetzen.

Der ÖFB bestätigte die Entscheidung in einer Aussendung. Demnach hatte der 19-jährige Stürmer des SK Sturm Graz bereits im Juni sowohl eine Nominierung für das A- als auch für das U21-Team abgelehnt und klargestellt, dass er in Zukunft ausschließlich Kroatien repräsentieren möchte.

Diese Entscheidung sorgt seitdem für Diskussionen. Schließlich durchlief Grgic sämtliche Nachwuchsauswahlen des ÖFB und profitierte über Jahre hinweg von dessen Förderung. Am Freitag äußerte er sich erstmals selbst ausführlich zu seinem Schritt.

Grgic: „War eine sehr schwierige Entscheidung für mich“

Über Sturm Graz ließ der in der Steiermark geborene Angreifer ein Statement veröffentlichen. Der Abschied sei ihm nicht leicht gefallen, letztlich habe er aber seinem Gefühl folgen müssen: „Der Entschluss, einen Nationenwechsel zu vollziehen, war eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich bin sehr dankbar für die Zeit mit dem ÖFB und habe deswegen auch stets sehr offen mit den Verantwortlichen des ÖFB über meine Gedanken in der letzten Zeit gesprochen. Es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen musste und dabei habe ich auf mein Herz gehört.“

Die Enttäuschung vieler österreichischer Fans kann er nachvollziehen, gegen persönliche Angriffe zieht er jedoch klare Grenzen: „Ich kann die Enttäuschung der Fans nachvollziehen, jedoch hoffe ich auch, dass die anonymen Beschimpfungen und Bedrohungen gegen mich und vor allem meine Familie aufhören. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich zu diesem Thema vorerst nichts mehr sagen werde.“

Beitragsbild: GEPA