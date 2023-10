Aufatmen bei der Roma: Dybala-Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet

Die Knieverletzung bei Starstürmer Paulo Dybala von der AS Roma ist weniger schwerwiegend als erwartet.

Der Argentinier muss nicht operiert werden und soll etwa drei Wochen pausieren, teilte der Klub mit. Dybala hatte sich im Serie-A-Spiel bei Cagliari Calcio (4:1) eine Bänderverletzung zugezogen.

Startrainer Jose Mourinho rechnet am 29. Oktober beim Auswärtsmatch gegen Inter Mailand mit Dybalas Comeback. Der 29-Jährige war am Sonntag humpelnd vom Spielfeld gegangen, Dybala hatte in den vergangenen Jahren wegen Knieproblemen wiederholt pausieren müssen.

(SID)/Bild: Imago