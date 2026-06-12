Aufatmen in Schottland: McTominay zu WM-Auftakt fit

Schottlands Fußball-Nationalteam kann beim WM-Auftakt gegen Haiti auf Scott McTominay zählen. Nach überstandenen Magenproblemen trainierte der Mittelfeldspieler von der SSC Neapel am Freitag wieder mit dem Team, laut Nationaltrainer Steve Clarke ist McTominay „topfit und bereit“ für das erste Gruppenspiel am Sonntag (3.00 Uhr MESZ).

Als Vorsichtsmaßnahme war der 29-Jährige allerdings nach der Ankunft in Boston getrennt vom Rest der Mannschaft in Begleitung eines Arztes transportiert worden. „Er wollte nur ein bisschen Aufmerksamkeit“, scherzte Kapitän Andy Robinson über seinen Teamkollegen, der das Training am Donnerstag verpasst hatte.

„Wir sind begeistert von Scotts Qualitäten und dem, was er der Mannschaft geben kann“, erklärte Clarke: „Aber wir brauchen noch 15 weitere, die auf demselben Niveau liefern, wenn wir ein erfolgreiches Turnier spielen wollen.“

Schottland ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei, das Ziel sei daher, „etwas Besonderes zu leisten“, meinte Clarke. Die weiteren Gruppengegner sind Marokko und Brasilien (20./25. Juni).

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(APA) / Bild: Imago