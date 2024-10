„Aufs Schlimmste gedemütigt“: Die Pressestimmen zur Pleite Norwegens gegen Österreich

Die norwegische Presse nimmt sich bei der Kritik an der eigenen Nationalmannschaft kein Blatt vor den Mund. So schreibt die norwegische Tageszeitung „Dagbladet“: „Der totale Zusammenbruch und das 1:5 gegen Österreich (…) ist in jeder Hinsicht eine der schlechtesten Leistungen der norwegischen Fußball-Jungs seit mehreren Jahren“.

Weitere Schlagzeilen lauten wie folgt:

Verdens Gang: „Peinlich, einfach peinlich. (…) Wenn wir die Solbakken-Zeit zusammenfassen, sprechen wir von etwas, das einem völligen Scheitern nahekommt.“

Aftenposten: „Die Nacht, in der für Norwegen alles schwarz wurde. (…) Es war eine Demütigung für die Geschichtsbücher.“

TV2: „Aufs Schlimmste gedemütigt.“

NRK: „Norwegen war nach dem großen Sieg gegen Slowenien in Höchstform. Gegen Österreich wurden sie brutal auf den Boden der Tatsachen geholt.“

