Aufstellung: So geht Sturm Graz ins Rückspiel gegen Bodö/Glimt

Der SK Sturm Graz empfängt heute im Wörthersee Stadion in Klagenfurt den FK Bodø/Glimt zum Rückspiel im Champions-League-Playoff. Nach der klaren 0:5-Niederlage in Norwegen scheint das Weiterkommen in die Königsklasse nur noch theoretisch möglich – nur ein echtes Fußball-Wunder könnte den Grazern noch den Weg in die Ligaphase öffnen. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Mit dieser Elf startet Sturm Graz:

Mit dieser Elf startet Bodö/Glimt:

Foto: GEPA