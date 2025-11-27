Aufstellung: So startet Salzburg in den Europacup-Donnerstag

Der SK Rapid will endlich in der Conference League anschreiben und das Tabellende des dritten Europacup-Bewerbs verlassen.

Auswärts bei Rakow Częstochowa (HEUTE im Rahmen des UEFA Super-Donnerstags ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria und mit Sky X!) müssen die Hütteldorfer nicht nur den kalten Temperaturen, sondern auch der aktuellen Ergebniskrise trotzen. Auf ein veränderte Elf setzt daher Coach Peter Stöger in Polen.

So startet der SK Rapid:

Das ist die Aufstellung von Rakow:

Auch das heutige Europa-League-Duell des FC Salzburg in Bologna ist um 21:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria & mit Sky X zu sehen!

So startet Salzburg:

So startet Bologna:

Folgt in Kürze!

